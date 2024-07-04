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У житті трьох знаків Зодіаку починається "чорна смуга". Кому чекати на біду

Четвер 04 липня 2024 06:29
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У житті трьох знаків Зодіаку починається "чорна смуга". Кому чекати на біду У яких знаків Зодіаку розпочнуться проблеми (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 4 липня у житті представників трьох знаків Зодіаку може розпочатися "чорна смуга". Проблеми накриють з головою, проте вберегтися від усього найгіршого цілком реально.

Від яких знаків Зодіаку відвернеться успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.

Водолій

Доля вирішила перевірити вас на міцність. І якщо ви чекатимете занадто багато і нічого при цьому не робити, то чудес не станеться. Тому будьте терплячими, постарайтеся перенести всі випробування з гідністю.

Утримайтеся від з'ясування стосунків і не намагайтеся перекласти провину за свої помилки на когось іншого. "Чорна смуга" закінчиться, якщо ви зможете визнати всі свої помилки.

Терези

Будьте готові до новин, які можуть вас засмутити. І якщо ви дозволите людям, які вас оточують, виявляти свою зарозумілість, все закінчиться неприємностями. Боріться за своє щастя і не давайте себе образити.

Не все так безнадійно, ви зможете швидко пройти ту саму "чорну смугу". І вже незабаром ви отримаєте те, про що мріяли.

Скорпіон

Не всі ваші плани справдяться, з цим варто змиритися. У ваше життя можуть повернутися люди з минулого, які принесуть неприємний клопіт. Не зациклюйтесь на негативі, адже ви точно зможете все це подолати.

Впевненість у собі допоможе вам повернути удачу. Пам'ятайте про це і не дозволяйте собі впасти на дно. Після "чорної смуги" завжди настає "біла",

До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп на 4 липня.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що три знаки Зодіаку почнуть кардинально новий розділ у своєму житті до кінця року.

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