ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В жизни трех знаков Зодиака начинается "черная полоса". Кому ждать беды

Четверг 04 июля 2024 06:29
UA EN RU
В жизни трех знаков Зодиака начинается "черная полоса". Кому ждать беды У каких знаков Зодиака начнутся проблемы (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 4 июля в жизни представителей трех знаков Зодиака может начаться "черная полоса". Проблемы накроют с головой, однако уберечься от всего самого плохого вполне реально.

От каких знаков Зодиака отвернется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Водолей

Судьба решила проверить вас на прочность. И если вы будете ждать слишком многого и ничего при этом не делать, то чудес не случится. А потому будьте терпеливыми, постарайтесь перенести все испытания с достоинством.

Воздержитесь от выяснения отношения и не пытайтесь переложить вину за свои ошибки на кого-то другого. "Черная полоса" закончится, если вы сумеете признать все свои ошибки.

Весы

Будьте готовы к новостям, которые могут вас огорчить. И если вы позволите людям, которые вас окружают, проявлять свое высокомерие, все закончится неприятностями. Боритесь за свое счастье и не давайте себя в обиду.

Не все так безнадежно, вы сможете быстро пройти ту самую "черную полосу". И уже вскоре вы получите то, о чем мечтали.

Скорпион

Не все ваши планы сбудутся, с этим стоит смириться. В вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого, которые принесут неприятные хлопоты. Не зацикливайтесь на негативе, ведь вы точно сможете все это преодолеть.

Уверенность в себе поможет вам вернуть удачу. Помните об этом и не позволяйте себе упасть на самое дно. После "черной полосы" всегда наступает "белая",

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на 4 июля.

Помимо этого, недавно стало известно, что три знака Зодиака начнут кардинально новую главу в своей жизни до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Астрология
NEWS
Россия запустила по Украине более 20 дронов. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине более 20 дронов. Как отработала ПВО