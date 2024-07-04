В жизни трех знаков Зодиака начинается "черная полоса". Кому ждать беды

Уже 4 июля в жизни представителей трех знаков Зодиака может начаться "черная полоса". Проблемы накроют с головой, однако уберечься от всего самого плохого вполне реально.

Водолей

Судьба решила проверить вас на прочность. И если вы будете ждать слишком многого и ничего при этом не делать, то чудес не случится. А потому будьте терпеливыми, постарайтесь перенести все испытания с достоинством.

Воздержитесь от выяснения отношения и не пытайтесь переложить вину за свои ошибки на кого-то другого. "Черная полоса" закончится, если вы сумеете признать все свои ошибки.

Весы

Будьте готовы к новостям, которые могут вас огорчить. И если вы позволите людям, которые вас окружают, проявлять свое высокомерие, все закончится неприятностями. Боритесь за свое счастье и не давайте себя в обиду.

Не все так безнадежно, вы сможете быстро пройти ту самую "черную полосу". И уже вскоре вы получите то, о чем мечтали.

Скорпион

Не все ваши планы сбудутся, с этим стоит смириться. В вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого, которые принесут неприятные хлопоты. Не зацикливайтесь на негативе, ведь вы точно сможете все это преодолеть.

Уверенность в себе поможет вам вернуть удачу. Помните об этом и не позволяйте себе упасть на самое дно. После "черной полосы" всегда наступает "белая",