В Житомирской области "Большая стройка": появились обновленная международная трасса, школа и садики

В Житомирской области проходят масштабные строительные и ремонтные работы на дорогах и объектах социальной инфраструктуры. Юрий Голик опубликовал в Facebook фото- и видеоотчеты о том, как проходит реализация "Большой стройки" в области.

В частности, по информации Голика, в пгт Пулины реконструируется школа.

В пгт. Червоное проходит реконструкция детского садика.

А в с. Хажин реконструируется школа.

Одновременно на трассе международного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках. В частности, Голик опубликовал отчет о работе на отрезке между 158 – 173 км.

Напомним, как показал недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), 67% украинцев полностью поддерживают "Большую стройку", инициатором которой является президент Владимир Зеленский.

В течение 2020 года в Украине планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог, а также сотни школ, детских садов, спортивных объектов и медицинских учреждений.