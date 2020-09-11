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В Житомирской области "Большая стройка": появились обновленная международная трасса, школа и садики

Житомирская область, Пятница 11 сентября 2020 15:13
В Житомирской области "Большая стройка": появились обновленная международная трасса, школа и садики
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: Styler

В области проходят масштабные строительные и ремонтные работы

В Житомирской области проходят масштабные строительные и ремонтные работы на дорогах и объектах социальной инфраструктуры. Юрий Голик опубликовал в Facebook фото- и видеоотчеты о том, как проходит реализация "Большой стройки" в области.

В частности, по информации Голика, в пгт Пулины реконструируется школа.

В пгт. Червоное проходит реконструкция детского садика.

В Житомирской области &quot;Большая стройка&quot;: появились обновленная международная трасса, школа и садики

А в с. Хажин реконструируется школа.

В Житомирской области &quot;Большая стройка&quot;: появились обновленная международная трасса, школа и садики

Одновременно на трассе международного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках. В частности, Голик опубликовал отчет о работе на отрезке между 158 – 173 км.

В Житомирской области &quot;Большая стройка&quot;: появились обновленная международная трасса, школа и садики

В Житомирской области &quot;Большая стройка&quot;: появились обновленная международная трасса, школа и садикиНапомним, как показал недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), 67% украинцев полностью поддерживают "Большую стройку", инициатором которой является президент Владимир Зеленский.

В течение 2020 года в Украине планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог, а также сотни школ, детских садов, спортивных объектов и медицинских учреждений.

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Новости Украины Жизнь Большая стройкаЖитомирдороги
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