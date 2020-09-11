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В Житомирській області "Велике будівництво": з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садки

Житомирська область, П'ятниця 11 вересня 2020 15:13
В Житомирській області "Велике будівництво": з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садки
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: Styler

В області проходять масштабні будівельні та ремонтні роботи

В Житомирській області проходять масштабні будівельні та ремонтні роботи на дорогах та об'єктах соціальної інфраструктури. Юрій Голик опублікував у Facebook фото- та відеозвіти про те, як проходить реалізація "Великого будівництва" в області.

Зокрема, за інформацією Голика, смт Пулини реконструюється школа.

В смт Червоне проходить реконструкція дитячого садка.

В Житомирській області &quot;Велике будівництво&quot;: з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садки

А с. Хажин реконструюється школа.

В Житомирській області &quot;Велике будівництво&quot;: з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садки

Одночасно на трасі міжнародного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський ремонтні роботи ведуться відразу на декількох ділянках. Зокрема, Голик опублікував звіт про роботу на відрізку між 158 – 173 км.

В Житомирській області &quot;Велике будівництво&quot;: з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садкиВ Житомирській області &quot;Велике будівництво&quot;: з'явилися оновлена міжнародна траса, школа та садки

Нагадаємо, як показало недавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 67% українців повністю підтримують "Велике будівництво", ініціатором якої є президент Володимир Зеленський.

Протягом 2020 року в Україні планується побудувати і відремонтувати 6500 км доріг, а також сотні шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів і медичних установ.

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Новини України Життя Велике будівництвоЖитомирдороги
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