Под Житомиром жестоко надругались над могилами бойцов АТО: появились фото

В Житомирской области в Новоград-Волынском жестоко надругались над могилами бойцов АТО, которые отдали свою жизнь за Украину. Всего на кладбище разбили 16 захоронений, из них три - могилы военных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Акт вандализма произошел утром 1 августа.

"Утром 1 августа в полицию поступило сообщение от руководителя коммунального предприятия о повреждении надгробных памятников на местном кладбище. Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщают в правоохранительных органах.

Фото: Над могилами бойцов жестоко надругались (zt.npu.gov.ua)

Предварительная этот инцидент квалифицировали - ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кстати, народные депутаты поддержали за основу законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц

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Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР".