Самый кровавый месяц 2019: истории погибших в июле героев (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

На Донбассе в зоне ООС в июле погибли 14 бойцов. Самому младшему было только 19 лет

На Донбассе на фронте в июле погибли 14 украинских воинов. 21 числа стартовало "хлебное перемирие", в день начала которого в результате подрыва на минах два бойца погибли и двое получили ранения.

По данным пресс-центра ООС и Минобороны, всего в июле ранения получили еще 64 бойца. Таким образом второй месяц лета стал самым кровавым для ВСУ в 2019 году. Об этом передает "Новинарня".

Среди 14 погибших героев июля жертвами обстрелов стали 9 воинов. Из них 4 погибли от пуль вражеских снайперов, трое - от ПТРК оккупантов. 5 бойцов подорвались на минах.

Трое из всех погибших служили в ВМСУ в 36 ОБрМП и 406 оабр, один - в Силах спецопераций (8 опсп). Также в числе погибших оказались военнослужащие 24 омбр, 25 опдбр, 54 омбр, 53 омбр (батальон "Айдар"), 74 орб и 92 омбр.

Самому молодому из героев, сложивших головы на фронте, было только 19 лет.

1. Старший матрос Сергей Майборода был водителем санитарного автомобиля 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Сергей Майборода

Он родился 2 декабря 1971 года в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области. У Майбороды остались сын и дочь, жена и внуки.

В начале 2017 года Сергей вступил в ряды ВСУ на контрактную службу. 1 июля утром оккупанты обстреляли из ПТРК санитарный автомобиль "Хаммер" морпехов, который вывозил с передовой раненого бойца. 47-летний Сергей Майборода, который был за рулем авто, погиб мгновенно.

Похоронили Сергея Григорьевича в родной Былбасовке.

2. 48-летняя санинструктор Ирина Шевченко также была в том "Хаммере". Она скончалась от ужасных ожогов после попадания противотанковой управляемой ракеты в авто уже в больнице в Мариуполе 1 июля. Из всех, кто был в машине, выжил лишь ранен боец, которого эвакуировали.

Ирина Шевченко

Ирина родилась 1 ноября 1970 года в Херсонской области, жила в Херсоне. Во время Революции Достоинства была активной участницей местного Евромайдана.

После начала российской военной интервенции в Украину Шевченко прошла курсы первой доврачебной помощи, потом курсы преподавания первой медпомощи и также курсы тактической медицины. Получив лицензию, начала ездить на полигоны и делиться этими знаниями с бойцами. Затем в мае 2015 официально подписала контракт с ВСУ и стала военнослужащим 36-й бригады (в сначала десантно-штурмовой, а затем уже морской пехоты).

Из-за своей невероятной смелости получила псевдоним "Бешеная" (Скажена).

В декабре 2016 года Ирину Шевченко наградили орденом "За мужество" III степени.

Ирину Шевченко хоронили всем Херсоном. Ее могила находится на Аллее Героев кладбища Геологов.

3. Разведчику Эдуарду Лободе с позывным "Фугас" было 25 лет. 3 июля он шел во главе группы разведчиков и разминировал проход в "серой зоне" около Марьинки в Донецкой области и подорвался на мине с новейшими датчиками движения российского производства. Боец прикрыл собой побратимов, и вся сила удара пришлась на него.

Эдуард Лобода "Фугас"

Эдуард родился 2 января 1994 года в селе Подопригоры Лебединского района под Сумами.

После начала войны на Донбассе бросил учебу в Сумском госпедуниверситете (исторический факультет) и отправился на фронт добровольцем отдельной тактической группы имени капитана Воловика. С 2016 года воевал в тактической группе "Сапсан" ДУК "Правый сектор" - был инструктором по минно-саперного дела.

В 2018 году Эдуард подписал контракт и присоединился к 24-й отдельной мехбригаде имени короля Даниила (старший солдат, оператор-радиотелефонист).

После подрыва 3 июля воина доставили в больницу Курахово, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 4 июля парень умер.

У воина остались родители и младший брат Константин, который служит в 27-й артбригаде.

4. Солдат Олег Жуков погиб 4 июля в районе хутора Вольный Попаснянского района Луганской области. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера.

Олег Жуков

Олег родился 4 мая 1977 года в Краматорске Донецкой области. После окончания Донбасской государственной машиностроительной академии работал на Старокраматорском машиностроительном заводе.

В конце 2018 подписал контракт на службу в ВСУ. Был солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона 54-й ОМБР.

У Олега остались мать и брат.

5. 42-летний разведчик Владислав Локтионов погиб на фронте 7 июля, куда вернулся после почти 2 лет во вражеском плену. После освобождения он в суде доказал, что не является дезертиром, а затем снова вернулся на войну.

Владислав Локтионов

Владислав Александрович Локтионов родился 7 октября 1976 года. Жил в Днепре, работал в сфере строительства. В 2015 году был мобилизован, попал на войну в составе 92-й механизированной бригады ВСУ в 1-й батальон. Сначала был гранатометчиком в противотанковом взводе, затем его перевели в разведку, на должность разведчика-пулеметчика.

В мае 2016 года, за 2 месяца до демобилизации, около села Желтое Луганской Владислав попал в плен к "ЛНРовцам" - в лапы "спецназа кадыровцев", где провел 1 год и 8 месяцев.

Был освобожден в рамках большого обмена 27 декабря 2017 года.

После лечения и реабилитации Владислав подписал контракт с ВСУ и снова вернулся на фронт - на этот раз в 53-ю бригаду, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", стал наводчиком гранатомета.

7 июля погиб около села Южное (между Торецкое и оккупированной Горловкой) в результате шквального огня оккупантов.

Похоронили воина в Днепре. У него остались мать и несовершеннолетний сын.

6. 21-летний младший сержант, наводчик взвода беспилотных летательных аппаратов 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ Антон Фака погиб 10 июля вблизи села Гранитное в Донецкой области.

Антон Фака

Антон родился 8 сентября 1997 в поселке Березанка Николаевской области. его старший брат Игорь служил в морской пехоте в Крыму и после оккупации вышел из полуострова, не изменив присяге. Поэтому в августе 2016-го морпехов стал и в то время еще 18-летний Антон.

10 июля на Приазовье около Гранитного колонна, в составе которой был автомобиль главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, попала под обстрел у линии разграничения. В кузов грузовика КрАЗ из состава ООС, где находился Антон, попала управляемая ракета боевиков.

Добавим, что автомобиль чиновника не пострадал.

У Антона остались родители и брат.

7. Старший сержант Александр Колодяжный с позывным "Кол" служил в 74-м разведывательным батальоне и побывал почти во всех горячих точках - Марьинка, Широкино, Пески, Авдеевский промзона.

Александр Колодяжный "Кол"

Александр родился 1 января 1974 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Отслужил срочную службу в Одесской области в артиллерии и вернулся в Днепропетровскую область. Перед российским военным вторжением работал охранником и продавца. После начала боевых действий ушел в ВСУ добровольцем. Мобилизовали его в июле 2014 года, на фронт Александр попал в сентябре.

В течение октября и ноября "Кол" был среди защитников Донецкого аэропорта. Именно он, рискуя жизнью, поднял украинский флаг над старым терминалом ДАПа.

Колодяжный был удостоен ордена "За мужество" III степени и звания "Народного героя Украины". Трижды был ранен. Четвертое ранения стало для него последним.

27 июня вблизи Марьинки Донецкой области он наткнулся на мину. Врачи боролись за жизнь бойца две недели - сначала в Харьковском военном госпитале, затем - в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. 11 июля сердце Александра остановилось.

Похоронили героя на Краснопольском кладбище в Днепре.

У него остались мать и взрослый сын.

8. Старший солдат, замкомандира боевой машины 24 мехбригады Владимир Салитра не дожил до своего 30-летия менее двух недель.

Владимир Салитра

Родился он 24 июля 1989 года в селе Волица Жовкивского района Львовской области.

В ноябре 2016 подписал контракт с ВСУ. Был наводчиком-оператором 2-го отделения 3-го взвода 9-й роты 3-го батальона 24-й отдельной мехбригады имени короля Даниила.

До завершения контракта оставалось несколько месяцев, но 11 июля воздно вечером Владимир погиб от пули снайпера в районе села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

9. Старший солдат Дмитрий Лисовол погиб 15 июля в районе Авдеевки Донецкой области.

Дмитрий Лисовол

Он родился 24 октября 1987 в поселке Ракитное под Киевом. Отслужив срочную службу в армии, работал охранником, грузчиком, слесарем. В марте 2017 года пошел служить в ВСУ на контракт.

Был пулеметчиком механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

После ранения под Авдеевкой его немедленно эвакуировали в военный госпиталь, где медики несколько часов пытались спасти бойца, но тщетно.

Похоронили Дмитрия Лисовола в Ракитном.

У героя остались родители, две сестры, 7-летний сын и 5-летняя дочь.

10. Старший солдат, снайпер группы специального назначения Богдан Бигус "Баррет" погиб 18 июля от ранения в результате подрыва на взрывном устройстве с "растяжкой" во время огневого столкновения с вражеской ДРГ.

Богдан Бигус "Баррет"

Он родился в Хмельницком 12 июня 1991 года. Был активным участником столичного Евромайдана, и после начала войны на Донбассе записался в Нацгвардию, чтобы добровольцем поехать на передовую.

Затем подписал контракт с ВСУ и служил в 8-м отдельном полку спецназначения ССО, которая дислоцируется в Хмельницком.

Похоронили спецназовца в Хмельницком на Аллее Героев городского кладбища Раково.

У него остались родители, бабушка, жена и двое маленьких детей.

11. 33-летнему старшине Александру Бардалю "Бармалею" до завершения контракта оставалось 20 дней. На фронте он находился с 2015 года, служил в 24-й бригаде.

Александр Бардаль "Бармалей"

Александр Бардаль родился в Корсунь-Шевченковском Черкасской области 13 февраля 1986 года.

19 июля ему сообщили о тяжелое ранение солдата Романа Джерелейко, который истекал кровью после попадания вражеского снайпера. Александр бросился спасать побратима. Ведь четверо бойцов уже несли носилки с тяжело раненым Романом, снайпер выстрелил снова, и крупнокалиберная пуля попала в Бардаля, перебив артерию.

Похоронили Александра Бардалима в Корсунь-Шевченковском.

У него остались мать, сестра, жена и маленький сын.

12. Гранатометчик 2-го мотопехотного взвода 2-й роты 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й бригады Роман Джерелейко 19 июля проводил инженерные работы по укреплению блиндажа на позициях в районе Марьинки, когда у него попал снайпер боевиков. Воин скончался в больнице города Курахово от потери крови.

Роман Джерелейко

Солдат родился 4 ноября 1988 года в городе Волочиск Хмельницкой области. На военную службу по контракту ушел в августе 2016 года.

Похоронили Романа Джерелейко в родном Волочиске.

У него остались родители, брат и 7-летний сын.

13. 21-летнего десантник Семен (Шамиль) Румигин погиб вблизи города Счастье 21 июля - в первый день "хлебного перемирия".

Семен (Шамиль) Румигин

Парень родился в Днепре 1 декабря 1997 года. В его жилах перемешалась украинская и татарская кровь: мама - Виктория, отец - Маджид.

При жизни юноша был активным членом мусульманской общины Днепра, посещал мечеть в областном центре. Помогал также строить мечеть в Каменском. Семен-Шамиль был автором украиноязычного краеведческого доклада 2018 года "Из истории мусульман Приднепровья", научной работы про днепровскую мечеть.

Румигин получил высшее образование по двум специальностям. Открыл свой бизнес.

В январе 2019 году поступил на контракт в ВСУ. Был солдатом, снайпером разведроты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады .

21 июля утром группа военных 25 опдр выдвинулась на наблюдательный пост известного ВОПу "Фасад". Бойцы подорвались на взрывном устройстве, установленном ДРГ противника.

Румигин пытался вытащить раненого Никиту Скитченко, который подорвался на первой мини, но зацепил второе устройство. Оба солдата погибли на месте. Еще двое военных получили ранения.

14. Никите Скитченко "Скифу" только недавно исполнилось 19 лет. Он родился 8 мая 2000 года в селе Великоцк Миловского района Луганской области.

Никита Скитченко

Никита закончил 9 классов школы, и когда ему исполнилось 18 пошел на военную службу по контракту. Стал солдатом в разведроте 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Юноша погиб утром 21 июля в районе Счастье Луганской результате подрыва, когда группа военных выдвинулась на "наблюдатель" у ВОПу "Фасад".

Никита был единственным сыном у матери.

Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Ранее мы писали о том, что СБУ сдался боевик группировки "ДНР", который был у террористов сотрудником "военной прокуратуры". Сергей Лукьяненко передал украинским спецслужбам важные сведения и даже стал двойным агентом.