Под Житомиром сельских медиков переводят на полставки задним числом: что будет с ФАПами

В Житомирской области после того, как в Минздраве решили поднять зарплату медикам с января, оказались по факту не учтенными фельдшерско-акушерские пункты, на финансирование работников которых не хватает денег, и теперь персонал задним числом переводят на полставки, а сами ФАПы вообще хотят закрыть.

Что говорят сельские медсестры и фельдшеры

Так, в селе Калиновка в Житомирском районе фельдшеру Сергею должны платить с января базовую минимальную зарплату в 13,5 тысячи гривен, но этих средств, как выяснилось, у медицинского руководства округа нет, и сельскому врачу сокращают рабочий день задним числом.

"Поставили перед фактом - 26 января написать заявление от 4 января на полставки", - рассказывает он.

Мужчину пришли поддержать около половины жителей села, так как именно к нему обращаются в случае проблем со здоровьем - ведь ехать к семейному врачу в Лугинской общине (в 25 км от Калиновки) людям дорого и далеко.

Так, всего в Лугинской общине - 20 ФАПов, и всех 38 медработников принудительно перевели на 0,5 ставки и дали понять, что в марте пункты - единственные доступные звенья медицины в селах - уже закроют.

В соседнем селе Кремно ситуация аналогичная. Вместо того чтобы поднять зарплаты, там сократили рабочие часы, а одной из трех медсестер вообще рекомендовали уволиться. Женщина возмущается и отмечает, что проработала 41 год, а теперь ее "выгоняют, как собаку".

Как ситуацию объясняет руководство

По словам главного бухгалтера Лугинского центра первичной медико-санитарной помощи Людмилы Яцковец, так как не хватает денег на повышенную базовую заработную плату, для того чтобы сохранить коллектив, на 0,5 ставки они перевели все фельдшерско-акушерские пункты.

"В том числе на 0,5 и в амбулаториях медсестер. Если бы у нас была достаточность финансирования - нет проблем", - объяснила она и добавила, что средства идут за врачами, и финансирование идет на амбулатории, а фельдшерские пункты "просто не учли".

Главбух убеждает, что они сумели выплатить зарплату за январь, еще насобирают за февраль, а в марте уже не смогут.

Реакция Минздрава

Между тем, чиновники министерства здравоохранения заверяют, что никому не приказывали ни закрывать заведения, ни сокращать работников.

"Со стороны правительства коммуникация была такова: вы сейчас ничего не сокращаете. В январе есть норма по поднятию зарплат медицинским работникам. Если вам не хватает средств - государство дофинансирует", - рассказал заместитель главы Минздрава Алексей Яременко.

При этом стоит отметить, что дофинансировать медучреждения государство собирается уже полгода.

Отмечается, что по предварительным данным, количество заведений первички, где не хватает денег на зарплату - приблизительно 200. Чиновник добавил, что через полгода каждый ждет аудит.

В Украине всего более 11 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в селах. Согласно реформе, они должны были превратиться в пункты здоровья, куда бы приезжали семейные врачи несколько раз в неделю.

Видео: под Житомиром фельдшерско-акушерским пунктам грозит закрытие