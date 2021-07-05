Под Житомиром подросток подстрелил ребенка: ружье нашел в сарае

Трагедия произошла в воскресенье, 4 июля, в селе Бастовая Рудня. В скорую медицинскую помощь поступило сообщение о ранении ребенка. Мальчика госпитализировали в Пулинскую больницу, где врачи диагностировали у него ранение грудной клетки. В областной детской больнице ребенку провели экстренную операцию.

Об инциденте сообщили в отделение полиции в пгт Емильчино. В село выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что 11-летний мальчик из Житомира гостил вместе с 13-летним родственником в селе у родных.

Мальчики гуляли по территории и обнаружили в сарае домовладения пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из подростков.

Во время опасных игр с оружием, старший мальчик нечаянно попал в младшего с довольно близкого расстояния.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет все подробности трагедии. Открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) КК Украины.

В полиции обратились к родителям с просьбой тщательно контролировать игры детей, а также внимательнее относиться к тому, что может попасть в руки детей.