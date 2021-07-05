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Під Житомиром підліток підстрелив дитину: рушницю знайшов у сараї

Автор: Анна Шиканова

У Житомирській області підліток підстрелив дитину з пневматичної рушниці. Зброю він знайшов у сараї біля будинку, де гостював разом з родичем.

Деталі події повідомили в пресслужбі Національної поліції Житомирської області.

Трагедія сталася в неділю, 4 липня, в селі Бастова Рудня. У швидку медичну допомогу надійшло повідомлення про поранення дитини. Хлопчика госпіталізували в Пулинську лікарню, де лікарі діагностували у нього поранення грудної клітини. В обласній дитячій лікарні дитині провели екстрену операцію.

Про інцидент повідомили у відділення поліції в смт Ємільчине. У село виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що 11-річний хлопчик з Житомира гостював разом з 13-річним родичем в селі у рідних.

Хлопчики гуляли по території та виявили в сараї домоволодіння пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з підлітків.

Під час небезпечних ігор зі зброєю, старший хлопчик ненавмисно потрапив у молодшого з досить близької відстані.

Поліція встановлює всі обставини події та з'ясовує всі подробиці трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

У поліції звернулися до батьків з проханням ретельно контролювати ігри дітей, а також уважніше ставитися до того, що може потрапити в руки дітей.

  • Відповідально ставтеся до організації відпочинку та розваги дітей.
  • Не забувайте їм нагадувати про правила поведінки вдома і в громадських місцях.
  • Навчіть безпечної поведінки з побутовими та господарськими приладами.
  • Ні в якому разі не допускайте можливості потрапляння в руки дітей небезпечних предметів і речовин.
  • Контролюйте місце перебування неповнолітніх та їх рід занять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтавській області з'ясувалися подробиці зґвалтування та загибелі 16-річної Маші.

А також розповідали про те, що у Черкасах іноземці влаштували стрілянину.

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