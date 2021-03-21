Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

В Житомирской области в селе Дедковичи памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным. Но это не единственный недостаток памятника.
Фотографией монумента поделились в Facebook-сообществе "Коростенский укрепрайон (УР№5)".
Как сообщается, памятник далеко не новый.
"Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.
Памятник погибшим солдатам в Дедковичах (фото: facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))
В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе. Кроме того, комментаторы в целом не довольны памятником вне зависимости от его сходства с Путиным.
Что пишут пользователи сети:
Скриншоты (facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))
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