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Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

Автор: Анна Киселева

В Житомирской области в селе Дедковичи памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным. Но это не единственный недостаток памятника.

Фотографией монумента поделились в Facebook-сообществе "Коростенский укрепрайон (УР№5)".

Как сообщается, памятник далеко не новый.

"Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.

Памятник погибшим солдатам в Дедковичах (фото: facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))

В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе. Кроме того, комментаторы в целом не довольны памятником вне зависимости от его сходства с Путиным.

Что пишут пользователи сети:

  • Это позор.
  • Поставили бы лучше простой крест.
  • Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи.
  • Постмодернизм или кич.
  • Издевательство над павшими, по-другому это не назвать.
  • Мне одному кажется, что на царька российского похож?
  • Вова Путин, копия.

Скриншоты (facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))

Ранее в кафе Чернигова разгорелся патриотический скандал из-за флага. Владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство красно-черным флагом на одной из полок в заведении.

До этого депутат из Николаева поздравил украинцев фото Путина.

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Новости Украины Владимир Путинскандалпамятник
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