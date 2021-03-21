Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

В Житомирской области в селе Дедковичи памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным. Но это не единственный недостаток памятника.

В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе. Кроме того, комментаторы в целом не довольны памятником вне зависимости от его сходства с Путиным.

"Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.

Как сообщается, памятник далеко не новый.

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До этого депутат из Николаева поздравил украинцев фото Путина.