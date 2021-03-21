Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал

У Житомирській області в селі Дідковичі пам'ятник загиблим солдатам порівняли з російським президентом Володимиром Путіним. Але це не єдиний недолік пам'ятника.

У коментарях до публікації користувачі обурилися через схожість солдата з президентом країни-агресора, яка вже сьомий рік воює проти України на Донбасі. Крім того, коментатори в цілому не задоволені пам'ятником незалежно від його схожості з Путіним.

"Подвиг солдата, увічнений в дереві. Село Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав фотографію автор повідомлення.

Як повідомляється, пам'ятник далеко не новий.

Раніше в кафе Чернігова розгорівся патріотичний скандал через прапор. Власники закладу, ветерани АТО, відмовилися обслуговувати відвідувачку, яка висловила своє невдоволення червоно-чорним прапором на одній з полиць в закладі.

До цього депутат з Миколаєва привітав українців фото Путіна.