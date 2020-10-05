Под Житомиром охотники жестоко расправились с домашним котом: такие развлечения

Под Житомиром убили домашнего кота (коллаж РБК-Украина)

В селе Житомирской области жестоко под воротами дома убили кота

В селе Била Крыныця Житомирской области произошел вопиющий случай. Под воротами дома убили домашнего породистого кота. Так развлеклись мужчины, которые по этой дорогой шли на охоту. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Хозяйка животного Яна Старжинская написала пост в соцсети о смерти своего питомца. В сети это дело приобрело широкий резонанс. Женщина завела себе кота британской породы и души в нем не чаяла. В тот день любимец ждал под воротами возвращения домой своей хозяйки.

Как рассказала Яна, охотники, которые шли мимо, бросали животное об ворота. Мужчины с особой жестокостью издевались над несчастным котом. Проходивший мимо сосед попытался заступиться за животное, но мужчины угрожали ему охотничьим ружьем. После избиений кота разорвали на части собаки, которые шли с мужчинами на охоту.

Яна написала заявление в полицию, но прошло три недели и правоохранительные органы не реагировали. Пост в соцсети принес больше пользы и привлек внимание журналистов. Дело сдвинулось с места. На место преступления приехали оперативники и начали расследование дело.

По словам соседей, мужчина убивший кота, уже неоднократно замечался за жестокими действиями.

Под Житомиром охотники убили домашнего кота

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