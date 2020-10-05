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Под Житомиром охотники жестоко расправились с домашним котом: такие развлечения

Понедельник 05 октября 2020 10:02
Под Житомиром охотники жестоко расправились с домашним котом: такие развлечения
Под Житомиром убили домашнего кота (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В селе Житомирской области жестоко под воротами дома убили кота

В селе Била Крыныця Житомирской области произошел вопиющий случай. Под воротами дома убили домашнего породистого кота. Так развлеклись мужчины, которые по этой дорогой шли на охоту. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Хозяйка животного Яна Старжинская написала пост в соцсети о смерти своего питомца. В сети это дело приобрело широкий резонанс. Женщина завела себе кота британской породы и души в нем не чаяла. В тот день любимец ждал под воротами возвращения домой своей хозяйки.

Как рассказала Яна, охотники, которые шли мимо, бросали животное об ворота. Мужчины с особой жестокостью издевались над несчастным котом. Проходивший мимо сосед попытался заступиться за животное, но мужчины угрожали ему охотничьим ружьем. После избиений кота разорвали на части собаки, которые шли с мужчинами на охоту.

Яна написала заявление в полицию, но прошло три недели и правоохранительные органы не реагировали. Пост в соцсети принес больше пользы и привлек внимание журналистов. Дело сдвинулось с места. На место преступления приехали оперативники и начали расследование дело.

По словам соседей, мужчина убивший кота, уже неоднократно замечался за жестокими действиями.

Под Житомиром охотники убили домашнего кота

Как мы писали ранее, под Одессой мужчина расстрелял на улице собак, подозревают депутата.

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