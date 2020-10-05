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Під Житомиром мисливці жорстоко розправилися з домашнім котом: такі розваги

Понеділок 05 жовтня 2020 10:02
Під Житомиром мисливці жорстоко розправилися з домашнім котом: такі розваги
Під Житомиром вбили домашнього кота (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У селі Житомирської області жорстоко під воротами будинку вбили кота

У селі Біла Криниця Житомирської області стався кричущий випадок. Під воротами будинку вбили домашнього породистого кота. Так розважилися чоловіки, які цією дорогою йшли на полювання. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Господиня тварини Яна Старжинська написала пост у соцмережі про смерть свого улюбленця. У мережі це справа набула широкого резонансу. Жінка завела собі кота британської породи і душі в ньому не чула. В той день улюбленець чекав під воротами повернення додому своєї господині.

Як розповіла Яна, мисливці, які йшли повз, кидали тварину на ворота. Чоловіки з особливою жорстокістю знущалися над нещасним котом. Проходячий повз сусід спробував заступитися за тварину, але чоловіки погрожували йому мисливською рушницею. Після побиття кота розірвали на частини собаки, які йшли з чоловіками на полювання.

Яна написала заяву в поліцію, але минуло три тижні, і правоохоронні органи не реагували. Пост у соцмережі приніс більше користі і привернув увагу журналістів. Справа зрушила з місця. На місце злочину приїхали оперативники і почали розслідування справу.

За словами сусідів, чоловік убив кота, вже неодноразово був помічений за жорстокими діями.

Під Житомиром мисливці вбили домашнього кота

Як ми писали раніше, під Одесою чоловік розстріляв на вулиці собак, підозрюють депутата.

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