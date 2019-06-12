Под Житомиром мужчина выстрелил в 12-летнего ребенка: все подробности

Под Житомиром в селе Пятка 50-летний местный житель на своем дворе совершил выстрел из мелкокалиберного ружья и попал в 12-летнего парня из соседнего двора. Ребенка госпитализировали. Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Парень получил ранение в спину, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрелявший мужчина оказался работником лесного хозяйства.

В данный момент правоохранители изучают этот инцидент, который уже зарегистрирован и все данные отправлены в Государственное бюро расследований.

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Напомним, что в Одессе бывший полицейский устроил стрельбу. На линии огня оказалась молодая женщина с коляской, но случайный прохожий прикрыл ее собой, и она не пострадала.

Ранее сообщалось о том, что в Переяслав-Хмельницком пятилетнего мальчика застрелили нетрезвые полицейские во время развлечения на природе. Бабушка погибшего ребенка обратилась к экстрасенсам.

Мы также писали о том, что Государственное бюро расследований рассматривает возможное сокрытие убийства пятилетнего ребенка полицейскими. Об этом заявил руководитель ГБР Роман Труба. Уголовное производство открыто по статье 396 Уголовного кодекса Украины.