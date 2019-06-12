Під Житомиром чоловік вистрілив у 12-річну дитину: усі подробиці

Під Житомиром в селі П'ятка 50-річний місцевий житель на своєму подвір'ї здійснив постріл з дрібнокаліберної рушниці і влучив у 12-річного хлопця з сусіднього двору. Дитину госпіталізували. Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

Хлопець отримав поранення в спину, йому надають необхідну медичну допомогу. Чоловік, що стріляв виявився працівником лісового господарства.

В даний момент правоохоронці вивчають цей інцидент, який вже зареєстрований і всі дані відправлені в Державне бюро розслідувань.

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Нагадаємо, що в Одесі колишній поліцейський влаштував стрілянину. На лінії вогню виявилася молода жінка з коляскою, але випадковий перехожий прикрив її собою, і вона не постраждала.

Раніше повідомлялося про те, що в Переяслав-Хмельницькому п'ятирічного хлопчика застрелили нетверезі поліцейські під час розваги на природі. Бабуся загиблої дитини звернулася до екстрасенсів.

Ми також писали про те, що Державне бюро розслідувань розглядає можливе приховування вбивства п'ятирічної дитини поліцейськими. Про це заявив керівник ДБР Роман Труба. Кримінальне провадження відкрито за статтею 396 Кримінального кодексу України.