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Под Житомиром молния пронзила мать 9 детей, но женщина выжила: меня спасли тапочки

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 10:15
Под Житомиром молния пронзила мать 9 детей, но женщина выжила: меня спасли тапочки
Под Житомиром молния попала в дом (коллаж РБК-УКраина)

Женщина чудом осталась жива после того, как через ее тело прошла молния

В Житомирской области молния угодила в дом и сожгла его. В этот момент в жилище находилась мать и ее девять детей. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас людей приютили у себя односельчане.

Эксперты говорят, что если бы возле деревянного дома был громоотвод, беды бы удалось избежать. Как рассказали очевидцы, молния попала на крышу и дом сразу же загорелся. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Светлана Кильницкая, у которой девять детей, в момент ЧП находилась в доме и держалась за дверную ручку. В одну секунду ударила молния и ток прошел через все тело женщины. Она чудом осталось жива, благодаря резиновым тапочкам, которые на ней были.

"Меня спасли только тапочки. Она меня пронзила, у меня до сих пор пальцы болят. Честно, я еще не верю, что такое произошло", - рассказала пострадавшая.

По словам Светланы, дым повалил в комнаты, она взяла документы и успела вывести из жилья всех детей.

"Я успела только схватить документы и детей повытаскивать. Начала кричать: "Дети, выходим из дома, мы, наверное, горим", - поделилась Светлана.

Односельчане пытались своими силами потушить огонь, но им это не удавалось. Пожарным, прибывшим на место, понадобилось на ликвидацию пожара три часа.

Отмечается, что за месяц это уже второй случай попадания молнии в дом в этом селе. Пожарные настоятельно рекомендуют устанавливать возле жилья громоотводы.

Под Житомиром молния разрушила дом (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, в Кировоградской области молния угодила в сельский дом и жестко травмировала 28-летнюю женщину.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины молния
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