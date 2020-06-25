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Під Житомиром блискавка пронизала мати 9 дітей, а жінка вижила: мене врятували тапочки

STYLERЖиття    25.06.2020 - 10:15
Під Житомиром блискавка пронизала мати 9 дітей, а жінка вижила: мене врятували тапочки
Під Житомиром блискавка влучила в будинок (колаж РБК-Україна)

Жінка дивом залишилася жива після того, як через її тіло пройшла блискавка

У Житомирській області блискавка влучила в будинок і спалила його. У цей момент у помешканні знаходилася мати і її дев'ять дітей. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз людей поселили у себе односельці.

Експерти кажуть, що якби біля дерев'яного будинку був громовідвід, біди вдалося уникнути. Як розповіли очевидці, блискавка потрапила на дах і будинок відразу ж загорівся. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Світлана Кильницкая, в якої дев'ятеро дітей, у момент НП знаходилася в будинку і тримався за дверну ручку. В одну секунду вдарила блискавка і струм пройшов через все тіло жінки. Вона дивом залишилася жива, завдяки гумовим тапочок, які на ній були.

"Мене врятували тільки тапочки. Вона мене пронизала, у мене до цих пір пальці болять. Чесно, я ще не вірю, що таке сталося", - розповіла постраждала.

За словами Світлани, дим повалив у кімнати, вона взяла документи і встигла вивести з житла всіх дітей.

"Я встигла тільки схопити документи і дітей повитягувати. Почала кричати: "Діти, виходимо з будинку, ми, напевно, горимо", - поділилася Світлана.

Односельці намагалися самотужки загасити вогонь, але їм це не вдавалося. Пожежникам, які прибули на місце, на ліквідацію пожежі знадобилося три години.

Наголошується, що за місяць це вже другий випадок попадання блискавки в будинок у цьому селі. Пожежники настійно рекомендують встановлювати біля житла громовідводи.

Під Житомиром блискавка зруйнувала будинок (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, у Кіровоградській області блискавка влучила в сільський будинок і жорстко травмувала 28-річну жінку.

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Автор: Людмила Жукова

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