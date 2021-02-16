UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телеге

Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области больную девушку везли в больницу на телеге, запряженной лошадьми. Дело в том, что медики не смогли добраться к пациентке из-за заснеженной дороги.

Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области.

14 февраля девушке в селе Зеленица стало плохо, но карета скорой помощи застряла в снежных заносах в селе Хотыж Барашевской ОТО.

"По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать до села из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова", - рассказали о ситуации в ГСЧС.

Врач с бригадой скорой отправились к больной пешком.

После осмотра девушку приняли решение отвезти пациентку в районную больницу. Помогли в этом местные жители. Они организовали телегу с лошадьми и доставили больную к пожарной автоцистерне.

Под Житомиром девушку везли в больницу на телеге (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потом спасатели везли пациентку на спецтехнике, а потом на носилках – к автомобилю скорой помощи, который высвободили из снежного заноса. После этого медики смогли уже доставить девушку в медучреждение.

Как мы ранее писали, украинские блогеры застряли на заснеженной дороге под Тернополем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медики
Читайте также
Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на время карантина
Кабмин продлил в этом году страховые выплаты медработникам с COVID
Прогноз погоды