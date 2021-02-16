Под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телеге

14 февраля девушке в селе Зеленица стало плохо, но карета скорой помощи застряла в снежных заносах в селе Хотыж Барашевской ОТО.

"По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать до села из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова", - рассказали о ситуации в ГСЧС.

Врач с бригадой скорой отправились к больной пешком.

После осмотра девушку приняли решение отвезти пациентку в районную больницу. Помогли в этом местные жители. Они организовали телегу с лошадьми и доставили больную к пожарной автоцистерне.

Под Житомиром девушку везли в больницу на телеге (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потом спасатели везли пациентку на спецтехнике, а потом на носилках – к автомобилю скорой помощи, который высвободили из снежного заноса. После этого медики смогли уже доставить девушку в медучреждение.

