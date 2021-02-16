RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возі

Автор: Людмила Жукова

В Житомирській області хвору дівчину везли в лікарню на возі, запряженому кіньми. Справа в тому, що медики не змогли дістатися до пацієнтки через засніжену дорогу.

Про це повідомляє ДСНС Житомирської області.

14 лютого дівчині в селі Зелениця стало погано, але карета швидкої допомоги застрягла в снігових заметах в селі Хотиж Барашевської ЗТВ.

"По прибуттю до місця, де вимушено зупинилася "швидка", рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль і продовжили рух. За кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати до села через сильні замети і ущільнений сніговий покрив", - розповіли про ситуацію в ДСНС.

Лікар з бригадою швидкої вирушили до хворої пішки.

Після огляду дівчини прийняли рішення відвезти пацієнтку в районну лікарню. Допомогли в цьому місцеві жителі. Вони організували воза з кіньми і хвору доставили до пожежної автоцистерни.

Під Житомиром дівчину везли в лікарню на возі (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потім рятувальники везли пацієнтку на спецтехніці, а потім на ношах – до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету. Після цього медики змогли вже доставити дівчину в медустанову.

Як ми раніше писали, українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України медики
Читайте також
Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час карантину
Кабмін продовжив у цьому році страхові виплати медпрацівникам з COVID
Прогноз погоди