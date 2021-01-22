Под Житомиром "копы" выбивали из парней признания в преступлении: вспыхнул громкий скандал

Под Житомиром полицейские жестоко избили двух парней и угрожали оружием, требуя признаться в угоне автомобиля. Один из пострадавших оказался племянником дипломата, и вскоре инцидент получил широкую огласку, делом занялся Офис генпрокурора, а правоохранители уже извиняются перед юношами и их семьями.

Руководителей Малинского отделения полиции отстранили от должности, а "копов", которые приехали на вызов и угрожали оружием, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также начато внутреннее расследование.

Нападение на 18-летнего племянника первого секретаря посольства Украины в Великобритании Дениса Сеника Арсена и его 19-летнего друга произошло 14 января.

Как рассказал дипломат в своем Facebook, на улице на ребят накинулись неизвестные, которые выскочили из двух авто. Они без объяснений стали избивать парней по голове, животу и отобрали телефоны.

"Били кулаками и ногами, не давая возможности что-то сказать и встать на ноги. Затем ребят вытащили на проезжую часть дороги и требовали сказать, где автомобиль "Мазда", продолжая бить ногами... Ребята начали говорить о полиции и один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием.

Через 5 минут появился автомобиль полиции с логотипами, из которого вышли два полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову. Через несколько минут подъехал еще один полицейский автомобиль с логотипами, откуда вышло еще двое полицейских в форме, мужчина и женщина. Ребят без объяснений посадили в полицейскую машину и увезли в Малинское отделение полиции. Там от них требовали признаться в краже автомобиля, сняли отпечатки пальцев и протекторов, сфотографировали. Просьба позвонить родителям отвергали до 00 ч 30 мин. То есть после четырех часов содержания. Из отделения отпустили в 02.30 утра 15 января 2021 года", - написал Сеник.

На следующий день Арсен с отцом поехали в райцентр писать заявление на неправомерные действия полиции. Из полиции отца и сына отправили в прокуратуру, там заявили, мол, карантин - обращайтесь онлайн, но потом все же приняли заявление.

Благодаря посту в сети дипломата вопиющий случай получил широкий резонанс.

Теперь дело об избиении ребят под контролем Офиса генпрокурора.

"Превышение полномочий, соединенных с применением насилия и унижающим достоинство, - до 8 лет лишения свободы, если будет установлена ​​причастность правоохранителей - то до 10 лет", - сообщил руководитель департамента противодействия пыткам ОГП Юрий Белоусов.

Видео: Под Житомиром полицейские избили двух парней и пытались "повесить" на них преступление

Ранее сообщалось, что выяснились резонансные детали дела по изнасилованию в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских.

Также мы писали о том, что недавно полицейские в Киеве силой выбивали показания у девушки, которую обвинили в краже.