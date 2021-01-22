Під Житомиром "копи" вибивали з хлопців зізнання в злочині: спалахнув гучний скандал

Під Житомиром поліцейські жорстоко побили двох хлопців і погрожували зброєю, вимагаючи зізнатися в крадіжці автомобіля. Один з потерпілих виявився племінником дипломата, і незабаром інцидент отримав широкий розголос, справою зайнявся Офіс генпрокурора, а правоохоронці вже вибачаються перед хлопцями та їх сім'ями.

Керівників Малинського відділення поліції відсторонили від посади, а "копів", які приїхали на виклик і погрожували зброєю, відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Також розпочато внутрішнє розслідування.

Напад на 18-річного племінника першого секретаря посольства України у Великій Британії Дениса Сєніка Арсена і його 19-річного друга відбулося 14 січня.

Як розповів дипломат у своєму Facebook, на вулиці на хлопців накинулися невідомі, які вискочили з двох авто. Вони без пояснень почали бити хлопців по голові, животу і відібрали телефони.

"Били кулаками і ногами, не даючи можливості щось сказати і підвестися на ноги. Потім хлопців витягли на проїжджу частину дороги і вимагали сказати, де автомобіль "Мазда", продовжуючи бити ногами... Хлопці почали говорити про поліцію і один з нападників сказав, що він сам працівник поліції під прикриттям.

Через 5 хвилин з’явився автомобіль поліції з логотипами, з якого вийшли два поліцейських у формі. Молодий поліцейський підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений. Після цього поліцейський вдарив Арсена пістолетом. На обурення Арсена інший поліцейський відповів ударом ноги в голову.

Через кілька хвилин під’їхав ще один поліцейський автомобіль з логотипами, звідки вийшло ще двоє поліцейських в формі, чоловік і жінка. Хлопців без пояснень посадили в поліцейську машину і повезли в Малинське відділення поліції. Там від них вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля, зняли відбитки пальців і протекторів, сфотографували. Прохання подзвонити батькам відхиляли до 00 год 30 хв. Тобто після чотирьох години утримування. З відділення відпустили о 02.30 ранку 15 січня 2021 року", - написав Сєнік.

Наступного дня Арсен з батьком поїхали в райцентр писати заяву на неправомірні дії поліції. З поліції батька і сина відправили у прокуратуру, там заявили, мовляв, карантин - звертайтеся онлайн, але потім все-таки прийняли заяву.

Завдяки посту в мережі дипломата кричущий випадок отримав широкий резонанс.

Тепер справа про побиття хлопців під контролем Офісу генпрокурора.

"Перевищення повноважень, поєднаних з застосуванням насильства і таким, що принижує гідність, - до 8 років позбавлення волі, якщо буде встановлена причетність правоохоронців - то до 10 років", - повідомив керівник департаменту протидії тортурам ОГП Юрій Бєлоусов.

Відео: Під Житомиром поліцейські побили двох хлопців і намагалися "повісити" на них злочин

Раніше повідомлялося, що з'ясувалися резонансні деталі справи по зґвалтуванню в Кагарлику, в якій підозрюють поліцейських.

Також ми писали про те, що нещодавно поліцейські в Києві силою вибивали свідчення у дівчини, яку звинуватили в крадіжці.