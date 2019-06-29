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Под Житомиром 6-летняя девочка выстрелила из винтовки в подружку

STYLERЖизнь    29.06.2019 - 17:39
Под Житомиром 6-летняя девочка выстрелила из винтовки в подружку
Под Житомиром девочка выстрелила в подружку из винтовки (иллюстративное фото: pixabay.com)

Девочки играли во дворе и нашли заряженное оружие

Под Житомиром в селе Черняхов 6-летняя девочка выстрелила в плечо 10-летней подружке. Трагедия произошла после того, как дети, играясь во дворе дома, нашли пневматическую винтовку. Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Инцидент случился вечером 28 июня. Около 19.30 в Черняховское отделение полиции позвонили из больницы и сообщили о том, что к ним поступил ребенок с ранением от пневматического оружия.

Сотрудники полиции установили, что девочки нашли пневмоническую винтовку во дворе дома, которую хозяин использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. При этом оружие было заряжено.

Под Житомиром 6-летняя девочка выстрелила из винтовки в подружку

Под Житомиром девочка выстрелила в подружку из винтовки (иллюстративное фото: pixabay.com)

В данный момент состояние девочки удовлетворительное, угрозы ее жизни нет. Пневматическое оружие хозяин дома добровольно отдал полиции.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают владельцев любого оружия сохранять его в недоступном для детей месте. Лучше всего держать оружие в разобранном состоянии в запертом сейфе.

Напомним, что курсанты МВД подстрелили 15-летнего подростка под Днепром на полигоне во время стрельбищ. Молодой человек получил ранение в правое бедро.

Ранее сообщалось о том, что полицейский спас младенца от смерти в Александрийском районе Кировоградской области. Ребенок запутался в веревке и чуть не задохнулся.

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