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Під Житомиром 6-річна дівчинка вистрілила з рушниці в подружку

STYLERЖиття    29.06.2019 - 17:39
Під Житомиром 6-річна дівчинка вистрілила з рушниці в подружку
Під Житомиром дівчинка вистрілила в подружку з гвинтівки (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дівчатка грали у дворі і знайшли заряджену зброю

Під Житомиром в селі Черняхів 6-річна дівчинка вистрілила в плече 10-річної подружки. Трагедія сталася після того, як діти, граючись у дворі будинку знайшли пневматичну гвинтівку. Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

Інцидент стався ввечері 28 червня. Близько 19.30 в Черняхівське відділення поліції зателефонували з лікарні і повідомили про те, що до них поступила дитина з пораненням від пневматичної зброї.

Співробітники поліції встановили, що дівчатка знайшли пневмоническую гвинтівку у дворі будинку, яку господар використовував для відлякування птахів від плодових дерев. При цьому зброя була заряджена.

Під Житомиром 6-річна дівчинка вистрілила з рушниці в подружку

Під Житомиром дівчинка вистрілила в подружку з гвинтівки (ілюстративне фото: pixabay.com)

В даний момент стан дівчинки задовільний, загрози її життю немає. Пневматичну зброю господар дому добровільно віддав поліції.

Правоохоронні органи в черговий раз закликають власників будь-якої зброї зберігати її в недоступному для дітей місці. Краще всього тримати зброю в розібраному стані в закритому сейфі.

Нагадаємо, що курсанти МВС підстрелили 15-річного підлітка під Дніпром на полігоні під час стрільбищ. Молодий чоловік отримав поранення в праве стегно.

Раніше повідомлялося про те, що поліцейський врятував немовля від смерті в Олександрійському районі Кіровоградської області. Дитина заплуталась в мотузці і мало не задихнулася.

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