В Житомире врачей винят в смерти ребенка: держали в приемном, а потом подделали документы

В Житомире молодая пара обвиняет врачей в смерти их первенца. Новорожденный задохнулся после того, как у женщины начались преждевременные роды. А врачи, по словам родителей, продержали роженицу в приемном больше часа.

Для 22-летней Людмилы и 32-летнего Виталия малыш должен был стать первенцем. Беременность была желанная, и для сына они купили много вещей, говорится в сюжете ТСН.

Беременность протекала гладко, но на 35-неделе беременности у нее заболел живот, а потом началось кровотечение. Людмилу забрала "скорая" и ее около часа продержали в приемном отделении, затем повезли в родильное, где снова решали, что же делать.

В конце-концов роженице сделали кесарево сечение. Малыш был жив, но через несколько часов умер - ему диагностировали гипоксию мозга. У Людмилы было отслоение плаценты, но врачи несвоевременно оказали ей помощь.

Врачи говорят, что все было сделано вовремя и показывают записи с хронологией поступления женщины и операцией. Но родители погибшего ребенка утверждают, что время в документах - подделано.

В Житомире врачей обвиняют в смерти новорожденного (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что под Кропивницким роженица потеряла ребенка, а врачам все сошло с рук.

Также сообщалось, что в Николаевской области врачи заставили женщину забрать мешок с ампутированными ногами своего мужа.