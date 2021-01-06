В Житомирі лікарів звинувачують у смерті дитини: тримали в приймальному, а потім підробили документи

У Житомирі молода пара звинувачує лікарів у смерті їхнього первістка. Новонароджений задихнувся після того, як у жінки почалися передчасні пологи. А лікарі, за словами батьків, протримали породіллю в приймальному більше години.

Для 22-річної Людмили та 32-річного Віталія малюк повинен був стати первістком. Вагітність була бажана, і для сина вони купили багато речей, йдеться в сюжеті ТСН.

Вагітність протікала гладко, але на 35 тижні вагітності у неї заболів живіт, а потім почалася кровотеча. Людмилу забрала "швидка" і її близько години протримали в приймальному відділенні, потім повезли в пологове, де знову вирішували, що робити.

Врешті-решт породіллі зробили кесарів розтин. Малюк був живий, але за кілька годин помер - йому діагностували гіпоксію мозку. У Людмили було відшарування плаценти, але лікарі несвоєчасно надали їй допомогу.

Лікарі кажуть, що все було зроблено вчасно і показують записи з хронологією надходження жінки і операцією. Але батьки загиблої дитини стверджують, що час в документах - підроблено.

У Житомирі лікарів звинувачують у смерті новонародженого (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що під Кропивницьким породілля втратила дитину, а лікарям все зійшло з рук.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області лікарі змусили жінку забрати мішок з ампутованими ногами свого чоловіка.