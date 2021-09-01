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У Житомирі річка Тетерів на межі екокатастрофи: нечистоти постійно зливають у водойму

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Житомир, Середа 01 вересня 2021 14:05
У Житомирі річка Тетерів на межі екокатастрофи: нечистоти постійно зливають у водойму В Житомирі забруднюють річку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі в річку Тетерів знову злили нечистоти. Це вже стало системою з боку комунального підприємства "Житомирводоканал".

Про це повідомляється на сторінці в Facebook у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

"Це вже, напевно, стало системою, яку ввело КП "Житомирводоканал", а саме систематично здійснювати скидання неочищених стічних вод у річку Тетерів з ГКНС. Стало відомо про те, що знову здійснюється скидання, в тому ж місці, як і два тижні тому, коли було скинуто майже 120 тис. м3 неочищених стічних вод", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відділом інструментально-лабораторного контролю інспекції відібрані проби води для визначення в ній вмісту забруднюючих речовин та вжиття в межах повноважень відповідних заходів реагування.

"Можна зробити висновки, що керівництву КП "Житомирводоканал", мабуть, байдуже на навколишнє середовище, і видно для них не суттєва і сума збитків, розрахована за аналогічні ситуації", - йдеться в повідомленні.

Екологи нагадали, що в червні були виписані штрафи:

  • за скидання неочищених стічних вод - 50 тисяч 709 грн
  • за забруднення земельних ресурсів - 440 тисяч 506 грн

У липні штрафи були такі:

* за скидання неочищених стічних вод - 13 млн 100 тисяч 612 грн
* за загибель водних живих ресурсів - 8 млн 988 тисяч 315 грн
* за забруднення земельних ресурсів - 879 тисяч 902 грн.

Як ми писали раніше, у Чорному морі стався масштабний витік нафти.

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