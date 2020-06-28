В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)

Блогер из Житомира посадил за руль ребенка на скорости 100 км/ч
Популярный в Instagram блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его 7-летний племянник сам управляет автомобилем на скорости 100 километров в час.
Соответствующее видео опубликовали на странице "Житомира автомобильного" в Facebook.
Популярний Інстаграм-блогер з Житомира Руслан Матвієнко хизується тим, що його племінник в 7 років мчить за кермом Мерседеса зі швидкістю 100 км/годину.Опубликовано Житомир Автомобільний Суббота, 27 июня 2020 г.
В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (видео: facebook.com/auto.zh)
"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео.
При этом на втором видео он подчеркнул, что гордится своим племянником.
В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (скриншот с видео)
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Скриншоты с Facebook
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Автор: Styler