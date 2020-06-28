ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 22:16
В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)
В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (фото: pixabay.com)

Блогер из Житомира посадил за руль ребенка на скорости 100 км/ч

Популярный в Instagram блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его 7-летний племянник сам управляет автомобилем на скорости 100 километров в час.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Житомира автомобильного" в Facebook.

Популярний Інстаграм-блогер з Житомира Руслан Матвієнко хизується тим, що його племінник в 7 років мчить за кермом Мерседеса зі швидкістю 100 км/годину.

Опубликовано Житомир Автомобільний Суббота, 27 июня 2020 г.

В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (видео: facebook.com/auto.zh)

"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео.

При этом на втором видео он подчеркнул, что гордится своим племянником.

В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)

В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (скриншот с видео)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Это он зря... если информацию разнесут по сети, родителям мало не покажется... там и уголовные статьи есть;
  • Буду гордиться нашими правоохранительными органами, если посадят того, кто посадил его за руль;
  • Материал для полиции 10000000%!!!!!!!!
  • Мозгов нет у людей, подвергают опасности себя и других на дороге. Надеюсь полиция обратит на этот беспредел внимание...
  • А потом если авария, то делают виновного на жигулях или ладе и по**й что сопляк сидел за рулем, деньги все решат;
  • Это потому что он собственными глазами никогда не видел последствий. "Умиляют" родители, которые считают, что полностью контролируют ситуацию;
  • Я в шоке... Бедные мы в нашей стране... Взрослого, кто посадил малыша за руль, - пожизненно лишить права на вождение транспортного средства.

В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Киеве 19-летний мажор на Lexus устроил ДТП.

Ранее в Киеве пьяный водитель снес остановку.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины Житомирдороги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь