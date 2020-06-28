В Житомирі дитина їхала сама за кермом на величезній швидкості (відео)

В Житомирі дитину посадили за кермо на швидкості 100 км/год (фото: pixabay.com)

Блогер з Житомира посадив за кермо дитину на швидкості 100 км/год

Популярний в Instagram блогер з Житомира Руслан Матвієнко показав, як його 7-річний племінник сам керує автомобілем на швидкості 100 кілометрів на годину.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Житомира автомобільного" у Facebook.

Популярний Інстаграм-блогер з Житомира Руслан Матвієнко хизується тим, що його племінник в 7 років мчить за кермом Мерседеса зі швидкістю 100 км/годину. Опубліковано Житомир Автомобільний Субота, 27 червня 2020 р.

У Житомирі дитину посадили за кермо на швидкості 100 км/год (відео: facebook.com/auto.zh)

"Ви бачили, щоб коли-небудь хлопчик семи років їздив на "Мерседесі" зі швидкістю 100 км/год", – сказав блогер на відео.

При цьому на другому відео він підкреслив, що пишається своїм племінником.

У Житомирі дитину посадили за кермо на швидкості 100 км/год (скріншот з відео)

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Це він даремно... якщо інформацію рознесуть мережею, батькам мало не буде... там і кримінальні статті є;

Буду пишатися нашими правоохоронними органами, якщо посадять того, хто посадив його за кермо;

Матеріал для поліції 10000000%!!!!!!!!

Мізків немає у людей, наражають на небезпеку себе та інших на дорозі. Сподіваюся поліція зверне на це беззаконня увагу...

А потім якщо аварія, то роблять винного на жигулях або ладі і по**й що шмаркач сидів за кермом, все вирішать гроші;

Це тому що він на власні очі ніколи не бачив наслідків. "Розчулюють" батьки, які вважають, що повністю контролюють ситуацію;

Я в шоці... Бідні ми в нашій країні... Дорослого, хто посадив малюка за кермо, - довічно позбавити права на водіння транспортного засобу.

Скріншоти з Facebook

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Автор: Styler