В Житомире отдан приказ стрелять на месте в мародеров

"В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров", - сказал Сухомлин.

Отметим, что вечером, 27 февраля, в Николаеве местные жители поймали мародера в микрорайоне Казарского.

Его заметили местные жители, вызвали полицию, но пока ждали решили не терять время и до приезда полиции сняли с мужчины штаны и примотали его скотчем и пленкой к "позорному" столбу.

В Николаеве поймали мародера (фото: Facebook/Евгения Фоменко)