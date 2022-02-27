В Житомире отдан приказ стрелять на месте в мародеров

В Житомире Нацгвардии и полиции разрешили стрелять в мародеров на месте.
Такой приказ отдал мэр города Сергей Сухомлин.
"В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров", - сказал Сухомлин.
Отметим, что вечером, 27 февраля, в Николаеве местные жители поймали мародера в микрорайоне Казарского.
Его заметили местные жители, вызвали полицию, но пока ждали решили не терять время и до приезда полиции сняли с мужчины штаны и примотали его скотчем и пленкой к "позорному" столбу.
В Николаеве поймали мародера (фото: Facebook/Евгения Фоменко)