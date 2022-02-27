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В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами

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Николаев, Воскресенье 27 февраля 2022 07:46
В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами Николаев удалось отбить (t.me/newspn)
Автор: Людмила Жукова

В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

По его словам, в городе все спокойно, оккупантов нет. Но военные готовятся к последующей защите от нападения.

Также, он заявил, что считает, что метки, которые рисуют проплаченные оккупантами люди — дэза, чтобы нас запугать и они не помогают никаким навигационным системам и системам наведения (кроме баллистических ракет).

Он добавил, что ни одного удара ни по одной из меток произведено не было.

Напомним, что Николаев сейчас остается под контролем Украины.

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