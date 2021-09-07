В Житомире девочка-подросток погибла, защищая мать от преступника: стали известны детали двойного убийства

Погибла 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь

Трагедия произошла в Житомире в субботу, 4 сентября. Соседи увидели задымление и вызвали спасателей. После того как сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, они обнаружили в квартире тела хозяйки квартиры и ее дочери. На телах погибших были обнаружены следы ранений.

Через несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего парня, который подозревается в двойном убийстве и поджоге квартиры.

Что рассказал подозреваемый

Как сообщает ТСН, молодой человек признался в совершении преступления и сообщил, что планировал совершить только кражу. Своих жертв он не знал и просто пошел за женщиной вечером. Он ожидал, что женщина будет в квартире одна и предположил, что она в нетрезвом состоянии и будет крепко спать.

Хозяйка квартиры в тот вечер отдыхала с друзьями в кафе, домой возвращалась поздно. По словам полиции, скорее всего она не закрыла входную дверь и просто легла спать.

"Преступник понимал, что женщина сама дома. Он ее отслеживал, готовился к преступлению. Зашел, увидел, что она спит, начал собирать драгоценности. Сначала проснулся ребенок, потом женщина. Пока еще выясняется, что именно было в квартире. В комнате, где спала женщина, высыпал ее вещи и поджег", - рассказал начальник Житомирской полиции Артем Лисогор.

Девочка проснулась раньше матери и попыталась остановить преступника с ножом в руках. Она защищала маму и ударила злоумышленника в спину.

Преступник ударил обеих женщин ножом, собрал все драгоценности, поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления, а потом взял ключи от автомобиля хозяйки и уехал. Камеры наблюдения его обнаружили в 100 км от города – в Ружинском районе. Там его окружили со спецназом и задержали.

Убивать никого не планировал

"Я хотел просто вынести драгоценности. Убивать не планировал. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина. Ребенок нанес мне по спине ножевое ранение", - сообщил подозреваемый.

Маму с дочкой уже похоронили. Родные и друзья потрясены тем, что произошло и общаться с прессой отказываются.

Подозреваемому суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражей на 60 суток. Идет следствие. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.