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В Полтаве учителей расстреляли из арбалета: появились данные о девушке

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Полтава, Понедельник 06 сентября 2021 14:51
В Полтаве учителей расстреляли из арбалета: появились данные о девушке В Полтаве девушка расстреляла учителей из арбалета (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В 11 школе города Полтава произошла стрельба из арбалета. Два педагога ранены и госпитализированы в больницу – у одной из них прострелена рука.

Что известно о злоумышленнице, сообщили в Telegram-канале "Суспільне".

По информации полиции, рано утром 6 сентября девушка 2002 года рождения зашла в школу и направила арбалет в сторону преподавателей. По словам директора школы Валентины Олейниченко, нарушительница зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу, а потом в заведующую школы. Злоумышленницу задержали, вызвали полицию и медиков.

После инцидента пострадавших госпитализировали, а школа вернулась к учебному процессу.

Известно, что стрела арбалета насквозь пробила руку учительницу. В класс злоумышленница зашла с сигаретой во рту и курила. Одному из педагогов она стреляла в спину.

Кроме того, оказалось, что нарушительница зашла не в одну аудиторию, а в несколько – она открывала двери во все классы подряд и стреляла.

Как сообщают в социальных сетях, девушка уже давно окончила школу, но именно в этой она проходила обучение до 4 класса. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками.

В Полтаве учителей расстреляли из арбалета: появились данные о девушке

19-летняя девушка расстреляла учителей из арбалета

А в школу она пришла целенаправленно, так как хотела отомстить какому-то конкретному педагогу.

Злоумышленницу уже допросили и в полиции открыли уголовное дело по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство). Продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове мать с психическими отклонениями на три месяца заточила ребенка в квартире.

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