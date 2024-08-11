Житомир за вихідні: які топ-5 цікавих місць побачити потрібно обов'язково

Житомир - місто з багатою історією та унікальною архітектурою, яке приховує безліч цікавих куточків. Від старовинних церков до сучасних музеїв, кожен турист тут знайде щось для себе. Але, якщо ви зібралися відвідати це славетне місто на вихідних, обов'язково знайдіть час, щоб побачити ці 5 місць.

Які цікаві та незвичні місця варто побачити в Житомирі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

Цей музей заснований на честь ракетно-космічного конструктора Сергія Корольова. Музей складається з двох частин: будинок-музей, де на початку XX століття дійсно проживав Сергій Корольов, та будівля, що вміщує експозицію "Космос".

Тут представлена унікальна колекція зразків космічної техніки, обладнання, спорядження космонавтів, а також документів і фотографій. Наприклад, можна побачити легендарний пусковий апарат космічного корабля "Союз-27" та капсулу з місячним ґрунтом.

Музей космонавтики (фото: Вікіпедія)

Скеля Голова Чацького

Скеля розташована на лівому березі річки Тетерів, має висоту близько 30 метрів над рівнем води Житомирського водосховища. "Голова Чацького" - відома скеля, яка може змагатися за звання головної визначної пам'ятки Житомира.

Ця скеля має форму людського профілю і, за легендою, названа на честь польського шляхтича Чацького, який, рятуючись від переслідувачів, стрибнув з неї у прірву.

Голова Чацького (фото: Вікіпедія)

Водонапірна вежа

Водонапірна вежа, висотою 31 метр, є справжнім цегляним символом Житомира. Вона має цікаву історію: під час будівництва вежа дещо відхилилася від своєї осі, через що її в народі почали називати "пізанською".

Хоча будівельники запевняли міську владу, що споруда довго не простоїть, цей знаковий об'єкт і досі височіє на перехресті вулиць Пушкінської та Донцова. Неподалік від вежі розташована мальовнича філармонія.

Водонапірна вежа (фото: Вікіпедія)

"Будинок Серце"

Цю неординарну будівлю почали зводити в середині XIX століття. Через обмежену площу на перехресті двох вулиць архітектор прагнув максимально ефективно використати простір, тому "вписав" будинок між сусідніми спорудами.

Торцеві стіни будівлі були зведені під гострим кутом, через що з висоти пташиного польоту будинок нагадує серце (звідси й романтична назва), а при погляді збоку створюється ілюзія абсолютно плоскої споруди.

Плаский будинок (фото: Житомир.day)

Підвісний міст

Підвісний міст через річку Тетерів - не лише важлива інженерна споруда, але й популярне туристичне місце в самому центрі Житомира, де ви можете здійснити спокійну прогулянку милуючись мальовничими панорамами та побачити старовинні райони міста.

Також для любителів екстриму можна здійснити стрибок з висоти понад 40 метрів. На набережній під мостом влітку можна орендувати прокат катамаранів.

Підвісний міст через річку Тетерів (фото: Андрій Морозов)