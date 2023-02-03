Без житла і без грошей: як забудовник Пікулик наживається на війні

Так, з плином півроку ситуація лишається незмінною. Забудовник лишив інвесторів не лише квартир, а й коштів, сплачених за їх відновлення. Тож квартири "Центральний Преміум" лишаються непридатними для життя. Натомість, роботи по відновленню комплексу ведуться в частині комерційної нерухомості.

Журналісти з’ясували, чи можуть ошукані інвестори розраховувати на підтримку місцевої влади. Виявилося, що у міськраді про конфлікт знають, однак обіцяти допомогу жителям "Центральний Преміум" не поспішають.

"Так, я депутат міськради, але ж це не мій округ. Та й Пікулик (Олександр Пікулик, забудовник ЖК "Центральний Преміум”, депутат Ірпінської міської ради, - ред.) сам депутат - телефонуйте йому", - заявив депутат Ірпінської міської ради Андрій Літвінов.

"Я бачила повідомлення в пресі про цю ситуацію. Але поки що не можу ніяк це прокоментувати. Це потрібно зустрічатися з людьми, із забудовником, і з’ясовувати в чому там причина", - коментує депутат Ірпінської міськради Тамара Буренко.

На запитання журналістів чи можна ініціювати обговорення проблеми на сесії міськради, Буренко відповіла, що навряд чи, оскільки Пікулик не є частим "гостем" засідань.

Сам Пікулик спілкуватися із журналістами не захотів, доручивши це зробити представникам керуючої компанії ЖК. Виявилося, що забудовник своєї вини не визнає та обіцяє цьогоріч видати людям довгоочікувані ключі.

На доступ до своїх приміщень сподіваються і власники комерційних площин. За словами одного з інвесторів, не зважаючи на те, що всі роботи в офісній частині ЖК вже завершені, підприємці не можуть розпочати роботу.

"Офіси повністю відремонтовані - відновлено навіть дорогий керамогранітний фасад, але ми не маємо до них доступу та не можемо там працювати. Наразі таку можливість має лише відділ продажу ЖК та банк, що орендує приміщення у Пікулика", - зазначає підприємець.

Нагадаємо, що це далеко не перший конфлікт жителів міста із Пікуликом. Так, мешканець Ірпеня Максим Мозговий у коментарі розповів, що потерпав від дій забудовника близько 5 років.

"Все почалося років 5-6 назад, коли він почав будувати свій перший будинок. Тоді він викуповував землю у моїх сусідів. Мій дім теж розташований поряд з ЖК. І він (Пікулик, - ред.) запропонував мені продати землю в обмін на будинок в іншому місці, з якось доплатою. Я відмовився і мене почали виживати.

"Його робітники і машинами щось мені пошкоджували, і виноград травили, і горіх. Тиск був серйозний, дуже неприємна ситуація. І ніякі звернення до правоохоронців, та й до місцевих органів нічим мені не допомогли", - згадує він.