Без жилья и без денег: как застройщик Пикулик наживается на войне

Так, с течением полугода ситуация остается неизменной. Застройщик оставил инвесторов не только квартир, но и средств, уплаченных за их восстановление. Так что квартиры "Центральный Премиум" остаются непригодными для жизни. В то же время работы по восстановлению комплекса ведутся в части коммерческой недвижимости.

Журналисты выяснили, могут ли обманутые инвесторы рассчитывать на поддержку местных властей. Оказалось, что в горсовете о конфликте знают, однако обещать помощь жителям "Центрального Премиум" не спешат.

"Да, я депутат горсовета, но ведь это не мой округ. Да и Пикулик (Александр Пикулик, застройщик ЖК "Центральный Премиум", депутат Ирпенского городского совета, - ред.) сам депутат - звоните ему", - заявил депутат Ирпенского городского совета Андрей Литвинов.

"Я видела сообщения в прессе об этой ситуации. Но пока не могу никак это прокомментировать. Это нужно встречаться с людьми, с застройщиком, и выяснять, в чем там причина", - комментирует депутат Ирпенского горсовета Тамара Буренко.

На вопрос журналистов можно ли инициировать обсуждение проблемы на сессии горсовета, Буренко ответила, что вряд ли, поскольку Пикулик не является частым гостем заседаний.

Сам Пикулик общаться с журналистами не захотел, поручив это сделать представителям управляющей компании ЖК. Оказалось, что застройщик своей вины не признает и обещает выдать людям долгожданные ключи.

На доступ в свои помещения надеются и владельцы коммерческих плоскостей. По словам одного из инвесторов, несмотря на то, что все работы в офисной части ЖК уже завершены, предприниматели не могут приступить к работе.

"Офисы полностью отремонтированы - восстановлен даже дорогой керамогранитный фасад, но мы не имеем к ним доступа и не можем там работать. Сейчас такую возможность имеет только отдел продаж ЖК и банк, арендующий помещение у Пикулика", - отмечает предприниматель.

Напомним, что это далеко не первый конфликт жителей города с Пикуликом. Так, житель Ирпеня Максим Мозговой в комментарии рассказал, что страдал от действий застройщика около 5 лет.

"Все началось лет 5-6 назад, когда он начал строить свой первый дом. Тогда он выкупал землю у моих соседей. Мой дом тоже расположен рядом с ЖК. И он (Пикулик, – ред.) предложил мне продать землю в обмен на дом в другом месте, с доплатой, я отказался и меня начали выживать.

"Его рабочие и машинами что-то мне повреждали, и виноград травили, и орех. Давление было серьезное, очень неприятная ситуация. И никакие обращения к правоохранителям, да и в местные органы ничем мне не помогли", - вспоминает он.