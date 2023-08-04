Жителям трьох областей почали видавати гуманітарну допомогу. Де і як її отримати

Деякі переселенці та жителі Херсонської області можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчих товарів від Благодійного фонду "Сила незламності".
Про те, де і як подати запит на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.
Отримати допомогу від фонду можуть люди зі статусом ВПО, які зараз перебувають у Київській та Вінницькій областях, а також жителі Херсонської області, які знаходяться на її території.
Допомогу видають у вигляді непродовольчих товарів (гігієнічні набори, ковдри, постільна білизна, кухонні набори тощо.
Також отримати допомогу від фонду можуть люди, які належать до найбільш вразливих категорій населення.
Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити запит за цим посиланням.
Вкажіть наступну інформацію:
Волонтери фонду опрацюють заявку і звʼяжуться з вами для уточнення умов надання допомоги.
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