Жителям Києва зробили важливу заяву щодо роботи громадського транспорту: що змінилося

Наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Таке нововведення відбудеться з 22 травня.
Про це українцям повідомили на сторінці КМДА у Facebook.
У разі повітряної тривоги Київпастранс та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття для населення, розташованого за маршрутом руху. Це рішення ухвалила 17 травня Рада оборони міста Києва.
Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття у будинках тощо.
Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульною поліцією у місті Києві.
Зазначимо, що мешканці Києва 19 січня створили петицію із проханням скасувати зупинку наземного транспорту під час повітряної тривоги. Наприклад, маршрутки у столиці цього не роблять. 11 березня прохання набрало необхідну кількість голосів для розгляду, але поки що результатів немає.
Як ми раніше писали, київське метро змінило графік поїздів.
Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро і закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.