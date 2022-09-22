Жителям Києва розповіли, як зараз записати дитину до дитячого садка

Як потрапити в дитячий садок у Києві

Якщо обраний батьками заклад дошкільної освіти не має змоги відновити роботу або поки не працює, батьки можуть перевести дитину до іншого садка.



Для цього необхідно створити заявку у системі електронного запису.

Батьки, які поки що чекають на запрошення дитини до садка, можуть додати до переліку обраних закладів номери тих установ, у яких є укриття і вони функціонують у звичайному режимі.

Довідки від батьків, що вони офіційно працюють, зараз не потрібні!

Варто зазначити, що до столичних садків можуть відправити своїх дітей не лише жителі Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.



Для батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі (посилання ми опублікували вище).

Чому дитину можуть не прийняти до саду

Дитині можуть відмовити у зарахуванні до саду, якщо кількість дітей більша, ніж місткість укриття.



Нагадаємо, що одночасно в закладі дошкільної освіти може перебувати стільки дітей та працівників, на скільки розраховано укриття. Це одна з головних вимог та єдине обмеження прийому дітей до садків Києва.