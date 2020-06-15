Жители Закарпатья просят Зеленского не отдавать их Венгрии

В Закарпатье могут создать "венгерский район"
Жители Закарпатья просят президента Украины Владимира Зеленского не отдавать их Венгрии. Дело в том, что Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования областей страны, и одним из главных новшеств является создание отдельного "венгерского" района в Закарпатье.
Закарпатскую область предлагают поделить на 5 районов вместо существующих сейчас 13: Мукачевский, Тячевский, Ужгородский, Хустский и Береговский.
Последний из этих районов назвали "венгерским", потому что его появление предусмотрено на территории теперешних Береговского и Виноградовского районов, где большинство населения составляют венгры.
Сейчас патриотические силы Закарпатья обратились к президенту Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю относительно создания старого-нового Береговского района.
В документе, который опубликован в Telegram-канале "Закарпатье", Зеленского просят не допустить создания венгерского района с центром в городе Берегово на Закарпатье.
Обращение к президенту относительно венгерского района в Закарпатье (фото: Закарпатье Telegram-канал)
Напомним, что 29 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поехал в Венгрию с рабочим визитом, в ходе которого стороны сделали заявления, намекающие на возможность урегулирования конфликта, который существует между странами последние несколько лет.
До этого на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан в течение года хочет с ним встретиться, чтобы обсудить вопрос нормализации отношений.
Как мы ранее писали, Кулеба заявил об очередной попытке дестабилизации отношений с Венгрией.
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Автор: Людмила Жукова