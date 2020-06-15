Жителі Закарпаття просять Зеленського не віддавати їх Угорщині

Українці звернулися до Володимира Зеленського (фото: РБК-Україна)

В Закарпатті можуть створити "угорський район"

Мешканці Закарпаття просять президента України Володимира Зеленського не віддавати їх Угорщині. Річ у тому, що Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проекти районування областей країни, і одним з головних нововведень є створення окремого "угорського" району в Закарпатті.

Закарпатську область пропонують поділити на 5 районів замість існуючих зараз 13: Мукачівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський та Берегівський.

Останній з цих районів назвали "угорським", тому що його поява передбачена на території теперішніх Берегівського та Виноградівського районів, де більшість населення становлять угорці.

Зараз патріотичні сили Закарпаття звернулися до президента Зеленському, прем'єру Денису Шмигалю щодо створення старого-нового Берегівського району.

У документі, який опублікований в Telegram-каналі "Закарпаття", Зеленського просять не допустити створення угорського району з центром в місті Берегове на Закарпатті.

Звернення до президента щодо угорського району в Закарпатті (фото: Закарпаття Telegram-канал)

Нагадаємо, що 29 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба поїхав в Угорщину з робочим візитом, в ході якого сторони зробили заяви, що натякають на можливість врегулювання конфлікту, який існує між країнами останні кілька років.

До цього на прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан протягом року хоче з ним зустрітися, щоб обговорити питання нормалізації відносин.

Як ми раніше писали, Кулеба заявив про чергову спробу дестабілізації відносин з Угорщиною.

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Автор: Людмила Жукова