Жители Закарпатья показали, как начинается паводок (видео)

Так, на Раховщине люди показали на видео, как начинается стихия. В ролике можно увидеть, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как паводок несет с собой древесину и мусор.

Паводок на Закарпатье

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило157 домохозяйств, из них 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Председатель Ясинянской территориальной громады Андрей Делятинчук сообщил, что нынешний паводок в Раховском районе Закарпатской области на 80% мощнее прошлогоднего.

"Если сравнить прошлогодний июньский паводок на Раховщине и этот, который произошел 10 июля 2021 года, то прошлогодний нанес нам только 20% от того ущерба, который причинил нам нынешний. Если тогда река (Черная Тиса - ред.) разлилась и доходила до дворов, то в этот раз вода доходила людям до окон", - рассказал он "Укринформу".