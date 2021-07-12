UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Жители Закарпатья показали, как начинается паводок (видео)

Автор: Людмила Жукова

Местные жители Закарпатья показали, как начинается паводок. Сейчас в этом регионе из-за сильных осадков начались бедствия. Большая вода принесла с собой из Карпат мусор и древесину.

Об этом сообщается в видео на YouTube.

Так, на Раховщине люди показали на видео, как начинается стихия. В ролике можно увидеть, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как паводок несет с собой древесину и мусор.

Паводок на Закарпатье

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило157 домохозяйств, из них 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Председатель Ясинянской территориальной громады Андрей Делятинчук сообщил, что нынешний паводок в Раховском районе Закарпатской области на 80% мощнее прошлогоднего.

"Если сравнить прошлогодний июньский паводок на Раховщине и этот, который произошел 10 июля 2021 года, то прошлогодний нанес нам только 20% от того ущерба, который причинил нам нынешний. Если тогда река (Черная Тиса - ред.) разлилась и доходила до дворов, то в этот раз вода доходила людям до окон", - рассказал он "Укринформу".

Как мы ранее писали, паводок под Черновцами затопил множество сел и размыл дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье