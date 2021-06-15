Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото)

На протест в полдень вышли примерно 30 жителей сел Озеряны, Жуков, Яковка, Хотимир и поселка Обертин. Жители говорят, что акцию будут продолжать до тех пор, пока не начнется ремонт дорожного покрытия в их населенных пунктах.

Протестующие ходят по пешеходному переходу, но раз в 20 минут пропускают по три автомобиля с одной и другой стороны. Из-за такого движения на дороге образовались пробки с грузовиками, рейсовыми автобусами и легковушками.

Фото: акция протеста в Ивано-Франковской области (suspilne.media)

Что говорят протестующие?

Как рассказал местный житель Михаил, жители требуют ремонта этих дорог уже три года. Также он добавил, что латать дорогу уже поздно, нужно строить новую.

"Обещали срезать бугорки, но того не выполнили. В позапрошлом году обещали, что сделают. Нам из года в год обещают", - говорит мужчина.

Протестующие говорят, что акция будет до тех пор, пока не заедет техника и не начнет капитальный ремонт.

Фото: акция протеста в Ивано-Франковской области (suspilne.media)