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Жители Позняков возмущены: парковка за день обойдется в 70 грн

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 12:23
Жители Позняков возмущены: парковка за день обойдется в 70 грн Фото: столичные Позняки (facebook.com/denys.bezliudko)
Автор: Наталия Гурковская

Жители столичных Позняков бьют тревогу, ведь припарковать авто возле дома теперь стоит денег.

Об этом сообщил местный житель, журналист Денис Безлюдько в Facebook.

"В киевском спальном районе Позняки парковка на ряде улиц стала платной. Их отнесли к третьей зоне, и таким образом оставить там автомобиль стало стоить 5 грн/час", - написал Денис Безлюдько.

В частности, платная парковка на:

  • ул. Урловская - вся улица;
  • ул. Анны Ахматовой - вся улица;
  • ул. Елены Пчелки - вся улица;
  • пр. Григоренко, 24 - 28;
  • ул. Срибнокильская от ТРЦ "Аркадия" до ул. Княжий Затон;
  • ул. Драгоманова от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской.

По словам разгневанного жителя Позняков, парковка считается платной с 8:00 до 22:00.

"Таким образом, в день придется отдать 70 гривен. Тех, кто не будет оплачивать парковку в случае выявления нарушения инспектором, ждет штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа. При этом повторное нарушение может обойтись в 680 грн", - отметил Безлюдько.

Как сообщалось, в Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.

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