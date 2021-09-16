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Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 12:23
Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн Фото: столичні Позняки (Фото: столичные Позняки (facebook.com/denys.bezliudko)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці столичних Позняків б’ють на сполох, адже запаркувати авто біля будинку тепер коштує грошей.

Про це повідомляє місцевий мешканець, журналіст Денис Безлюдько у Facebook.

"У київському спальному районі Позняки паркування на ряді вулиць стало платним. Їх віднесли до третьої зони, і таким чином залишити там автомобіль стало коштувати 5 грн/год", – написав Денис Безлюдько.

Зокрема, платне паркування на:

  • вул. Урлівська – вся вулиця;
  • вул. Анни Ахматової – вся вулиця;
  • вул. Олени Пчілки – вся вулиця;
  • пр. Григоренка, 24 – 28;
  • вул. Срібнокільська: від ТРЦ "Аркадія" до вул. Княжий Затон;
  • вул. Драгоманова: від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської.

За словами розгніваного жителя Позняків, паркування вважається платним з 8:00 до 22:00.

"Таким чином, в день доведеться віддати 70 гривень. Тих, хто не буде оплачувати паркування, в разі виявлення порушення інспектором, чекатиме штраф в розмірі 20-кратної вартості 1 години. При цьому повторне порушення може обійтися в 680 грн", - зазначив Безлюдько.

Як повідомлялось, у Києві затвердили нові паркувальні зони. Їх межі визначили на основі даних світового лідера GPS-статистики й розумної мобільності Tomtom Move O/D.

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