Жителі Ірпеня самотужки майже з нуля відновили 18-поверхівку. Дивіться, як було і як стало

Будинок, по якому окупанти били з артилерії та танків, відомий також фіксацією фактів мародерства росармії рік тому, що було знято камерою спостереження в цій багатоповерхівці.

Як розповідають мешканці висотки, будівля була зруйнована приблизно на 50%.

"Це було орієнтовно 100 квартир - вікна, стіни, фасад. На 70% будинку пошкоджено фасадну плитку, яку не встигли відновити", - кажуть мешканці.

Так виглядала висотка, що постраждала від російських обстрілів в Ірпені (фото: скріншот)

Об'єднавшись і приступивши до відновлювальних робіт власним коштом, людям насамперед потрібно було закрити дірки від "прильотів" у фасаді будівлі 10 квартир. Кошторис мешканцям виставили на 1 мільйон гривень.

Мешканці 18-поверхівки зібрали з кожної квартири по 5 тисяч гривень, дехто давав більші суми. Міська влада допомогла із заміною вікон та скляних сходових дверей. Також допомогли і благодійники.

У результаті до зими люди зібрали 700 тисяч, що дозволило їм закрити усі дірки у фасаді, а також увімкнути опалення.

А це - будівля вже після відновлювальних робіт (фото: скріншот)

Після цього потрібно змінити багато дверей, які російські загарбники ламали в пошуках поживи.

"Вони всі двері вибили молотами, навіть є зйомка, там китайська камера стояла на батарейках. Не було ні світла, ні води, ні газу, а ця камера зняла", - пояснює жителька висотки пані Людмила.

Зняте камерою спостереження відео, як російські солдати займалися мародерством, бачив увесь світ. Тоді окупанти у цьому будинку на околиці Ірпеня зламали понад 150 дверей, коли грабували квартири.

Мародерство російських окупантів зняла камера спостереження у висотці в Ірпені (фото: скріншот)

У пані Людмили викрали ювелірні вироби, інтервенти також з'їли консерви, а кухню перетворили на туалет.

Жителі висотки продовжують збирати коштів на відновлювальні роботи, а також чекають судових вироків для російських загарбників, які знищували їхні будинки та мародерили у них.

Відео: в Ірпені жителі 18-поверхівки самотужки відновили висотку, що постраждала від російських обстрілів