Жителей Ровно "терроризируют" змеи: ползают на улице, вылазят из ванной (видео)

На кадрах видно, что мужчина аккуратно откручивал винт, чтобы снять крышечку и достать из перелива гада.

"Хорошо, что они не ядовитые до такой степени... А представляете, если б они... вот гады же разные бывают. Вот она залезла сюда, змеюка, представляете!.. Вот она, красавица, бл**ь, шахматная" - комментирует ровенчанин.

Где конкретно и когда произошла такая встреча со змеей в квартире - не уточняется, и дальнейшая ее судьба тоже осталась за кадром.

"Где-то в Ровно. Плюс одна фобия", - лаконично подписан ролик.

Предупреждаем - на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: в Ровно змею обнаружили в квартире в ванной

В комментариях к публикации пользователи сети обсуждают ситуацию и признают, что от подобных визитов гадов можно было бы и удар схватить, или быть укушенным. Также люди делятся мнениями, что за пресмыкающееся это было: то ли уж, то ли маленькая гадюка, то ли "шахматная гадюка"...

Тут важно отметить, что название "шахматка" или "шахматная гадюка" относится на самом деле к водяному ужу, которые имеют на своем туловище темные пятна, расположенные в шахматном порядке. Нередко таких водных змей из семейства ужеобразных ошибочно считают гибридом гадюки и ужа со смертоносным ядом и поэтому истребляют, на самом деле они безобидные.

Также интересно, что появилось сообщение о замеченной змее в центре Ровно на улице прямо на тротуаре. Видео и фото с ползущим гадом опубликовано местным изданием "Радіо Трек" 5 ноября, а кадры прислала в редакцию жительница города.

В тот же день вышел и пост в сети о змее в квартире в ванной. Можно только предположить, что оба эти случая между собой связаны.

По словам женщины, пресмыкающееся она видела на проспекте Мира возле дома №4.

Видео: в Ровно на улице заметили змею 5 ноября

Идентифицировать ползуна специалистам не удалось, так как снят он был издалека, и изображение очень маленькое.

Как отметил директор Ровенского зоопарка Олег Павлюк, в это ноябрьское время змеи уже спят.

"Такое поведение, как на видео, для этих животных не свойственно. Скорее это уж и, возможно, он где-то залез в подвал. А когда включили отопление и стало тепло - пробудился и вылез. На проспекте Мира змеи могут быть, там рядом река Устья", - прокомментировал он ситуацию.

Змея в Ровно была замечена на проспекте Мира (фото: radiotrek.rv.ua)

Таким образом можно допустить, что речь идет или об одной и той же "змее", или о выводке в одной локации, что проснулся в отопительный сезон и принялся путешествовать по городу.