Жителей ОРДЛО поздравили с День Независимости украинскими флагами в небе (видео)

На Донбассе военные ВСУ и волонтеры запустили в небо украинские флаги на воздушных шарах, направив стяги в сторону оккупированных городов в Донецкой и Луганской областях. Такая яркая акция приурочена ко Дню Независимости.

Об этом 24 августа передали в Telegram-канале " Последний Блокпост ".

Бойцы и волонтеры решили так поддержать и поздравить с праздником патриотов, которые проживают на временно захваченных боевиками территориях.

Флаги отправляли сразу с нескольких мест: из Гранитного, Светлодарска,

Новотроицкого, с КПВВ "Счастье", Песков, и дважды - из Каменки.

Стяги взмыли в небо на синих и желтых шарах и отправились в сторону подконтрольных оккупантам города Донецк, Луганск, Горловку, Ясиноватую, Старомихайловку, Докучаевск, Новоазовск.

Жителей оккупированных районов Донбассе поздравили с Днем Независимости украинскими флагами в небе (фото: скриншот)

Кроме стягов, инициаторы акции также отправили листовки и открытки с поздравлениями с 30-й годовщиной восстановления независимости Украины, а еще - визитки с указанной информацией о программе СБУ "Тебя ждут дома", которая позволяет боевикам сдаться, прийти с повинной, и вернуться к нормальной жизни на свободной территории.

Жителям ОРДЛО отправили по небу в День Независимости украинские флаги (фото: скриншот)

Также в сети показали видео, как проходила акция.

Видео: на Донбассе отправили на оккупированные территории украинские флаги с поздравлениями с Днем Независимости 24 августа