Жителей Киева предупредили об опасности: что происходит

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного штормового ветра. По данным Украинского гидрометцентра, в столице во вторник, 21 января ожидаются сильные порывы ветра до 15-24 м/с.

Как сообщают синоптики, предупреждение о первом уровне опасности, желтом, будет действовать с 8 часов утра 21 января до 20:00.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА традиционно призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций по время сильного ветра.

Все окна нужно тщательно закрыть, с балконов и лоджий следует убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице гражданам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

При падении деревьев или веток, при получении травм людьми следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам экстренной связи: 101 или 103.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Киева предупредили о сильном ухудшении качества воздуха в городе.

В столице наблюдается опасный смог, который более активен в пиковые часы: с 8:00 до 9:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 21:00.