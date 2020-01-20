Жителів Києва попередили про небезпеку: що відбувається

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний штормовий вітер. За даними Українського гідрометцентру, у столиці у вівторок, 21 січня очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с.

Як повідомляють синоптики, попередження про перший рівні небезпеки, жовтий, буде діяти з 8 годин ранку 21 січня до 20:00.

Управління з питань цивільного захисту КМДА традиційно закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій за час сильного вітру.

Всі вікна потрібно ретельно закрити, з балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці громадянам рекомендується триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Під час сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

При падінні дерев або гілок, при отриманні травм людьми слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами екстреної зв'язку: 101 або 103.

Раніше ми повідомляли про те, що жителів Києва попередили про сильне погіршення якості повітря у місті.

У столиці спостерігається небезпечний смог, який більш активний у пікові години: з 8:00 до 9:00, з 14:00 до 16:00 і з 20:00 до 21:00.